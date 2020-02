Ciuperci care absorb radiatiile si se "hranesc" cu ele, descoperite la Cernobil. Astfel de organisme ar putea exista si in cosmos

Ziare.

Erau chiar atrase de radiatii, au observat oamenii de stiinta. Continand o cantitate mare din pigmentul numit melanina - pe care il are intr-o proportie mai mica sau mai mare si pielea noastra -, aceste ciuperci absorb radiatiile si le convertesc intr-un tip de energie chimica necesara pentru crestere, arata Fox News Pe numele lor stiintific Cryptococcus, aceste ciuperci care absorb radiatiile, gratie melaninei, pun oamenii de stiinta pe ganduri, pentru ca deschid calea acceptarii faptului ca organisme similare ar putea exista si in cosmosul plin de radiatii.Apoi, nu intamplator, se pare, au fost gasite ramasite ale unor plante bogate in melanina, din perioada de la inceputul Cretacicului, cand multe specii de plante si animale au murit. In acea perioada, Pamantul si-a pierdut "scutul" sau impotriva radiatiilor venite din cosmos.Pornind de la descoperirea facuta la Cernobil, oamenii de stiinta de la NASA cauta o metoda de a extrage melanina din aceste ciuperci, pentru a produce un fel de crema de protectie impotriva radiatiilor pentru astronauti, care sa fie testata pe Statia Spatiala Internationala.Apoi, descoperirea poate avea implicatii inclusiv in cazul bolnavilor de cancer, care fac radioterapie.A.P.