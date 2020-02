O populatie nomada pune la indoiala ce se stia despre paternitate si monogamie

Ziare.

Nu doar ca sexul in afara casatoriei este acceptat, dar barbatii Himba nu au probleme in a creste copii care nu sunt biologic ai lor, arata IFL Science Cele mai multe culturi au monogamia adanc inradacinaa in istorie, cel putin cand vine vorba despre femei. A fost intotdeauna important pentru barbati sa-si transmita genele mai departe. Si am avut intotdeauna drept model, punct de plecare, exemple din regnul animal, unde masculul dominant nu doar ca pedepseste femela care a indraznit sa se imperecheze cu altcineva, dar adesea ii ucide puii care nu sunt sange din sangele sau.Totusi, studiile arata ca monogamia a inceput sa fie practicata abia dupa introducerea agriculturii.Desi se spune ca copiii din afara casatoriei se nasc adesea in timpul unui mariaj, realitatea e ca doar 1-2% dintre totalul lor vin pe lume in urma unei aventuri extraconjugale. Cel putin asa arata studiile facute in Occident. In randul populatiei Himba, insa, acest procent ajunge la 48%, arata cercetarea realizata de dr. Brooke Scelza, de la UCLA, care a si trait in randul lor timp de 7 ani.Daca majoritatea barbatilor ar avea o problema sa creasca copii care nu sunt ai lor, nu e si cazul celor din aceasta cultura. Ei stiu ca nu sunt copiii lor biologici, dar nu considera ca acest aspect este important, crescandu-i fara a face diferentieri, se arata in studiul publicat de Science Advances.Ei considera ca e copilul lor daca s-a nascut in timpul casatoriei si pentru ei paternitatea nu e importanta.Cercetatorii sunt interesati de aceasta cultura pentru ca incearca sa inteleaga cum stateau lucrurile inainte ca agricultura sa fie practicata, cum gandeau oamenii din acele timpuri. Sigur, populatia Himba nu poate oferi toate acese raspunsuri, dar reprezinta un punct de plecare.A.P.