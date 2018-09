Gandaci si alimente expirate in bucataria unui salon de evenimente din Mamaia

Ziare.

com

Potrivit sefului Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, Horia Constantinescu, primul control a fost efectuat la o terasa din Mamaia, unde un client a reclamat ca a gasit o capsa intr-un snitel.Apoi, verificarile au fost extinse la un salon de evenimente, din Constanta, unde au fost gasiti gandaci de bucatarie, dar si produse alimentare expirate.In urma verificarilor, salonul si o terasa apartinand aceluiasi administrator au fost inchise."In urma unei sesizari cu o capsa in invelisul pane al unui snitel, la o terasa din Mamaia, am desfasurat o actiune de control, acolo am depistat produse alimentare, care, din declaratiile angajatilor, urmau sa ajunga la o alta locatie, unde este un salon de evenimente.Ne-am deplasat si acolo, unde am gasit o bucatarie infestata cu gandaci, produse alimentare expirate, conditii de depozitare greu de imaginat, personal indolent si cred ca de aici si infestarea cu gandaci. Au spus ca se confrunta cu aceasta problema de mult.Am oprit ambele locatii temporar, pana la remedierea deficientelor, dar pentru acest administrator vom ridica stacheta la o inaltime cat de sus putem noi, in asa fel incat sa stim ca, in conditia greu de imaginat in care s-ar intoarce pe piata, o va face numai respectand suta la suta cerintele legale.Produsele expirate erau in bucataria ambelor restaurante: un salon de evenimente, altul terasa in Mamaia. In ambele am gasit produse expirate, infestarea cu gandaci era numai la salonul de evenimente", a declarat Horia Constantinescu, seful CJPC Constanta.Constantinescu a precizat ca pentru terasa amenda a fost de 15.000, iar pentru salonul de evenimente, 10.000 de lei.