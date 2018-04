Un elicopter care a aterizat in parcarea unui club din Mamaia, aproape sa faca accident (Video)

40.000 de turisti pe litoral

Un videoclip postat pe Facebook arata cum un elicopter aterizeaza in parcarea unui club din Mamaia Nord.In inregistrare se poate vedea ca, dupa aterizare, elicopterul a fost ridicat usor de vant si a revenit cu putere pe sol. Locul unde acesta a aterizat nu este delimitat, ci este vorba de parcarea unui club, in care se vad mai multe masini de lux."Pana sa va arate televiziunile, va arat eu aroganta suprema: sa aterizezi cu elicopterul in fata clubului la Mamaia. Si.. cat pe ce, sa faci si un mic accident", scrie tanara care postat filmuletul.Filmarea s-a viralizat, in mai putin de 18 de ore, circa 140.000 de oameni au vazut-o, are aproape 500 de reactii, peste 700 de share-uri si multe comentarii.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat sambata ca aproximativ 40.000 de turisti vor fi pe litoral si 10.000 in Delta Dunarii in minivacanta de 1 Mai si ca dispozitivul MAI a fost dimensionat astfel incat sa acopere acest numar de turisti."Sunt suficiente forte si va pot spune ca dintr-o prima evaluare numai in ce priveste minivacanta de 1 Mai am estimat ca vom avea pe litoral o prezenta de aproximativ 40.000 de persoane si in Delta de aproximativ 10.000 de persoane.Asta inseamna ca noi a trebuit sa ne dimensionam dispozitivul in asa fel incat sa acoperim acest aflux de turisti in aceasta perioada si bineinteles sa identificam care sunt zonele in care trebuie sa actionam cu precadere in pregatirea sezonului estival. Tocmai de aceea aceasta a fost o repetitie binevenita", a declarat Carmen Dan, sambata, in statiunea Mamaia, unde a verificat stadiul pregatirilor.