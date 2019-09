Pantilimon, in echipa legendelor lui Manchester City: Romanul va fi antrenat de Guardiola!

Ziare.

Goalkeeperul roman va face parte din echipa legendelor lui City, formatie ce va infrunta marile staruri din Premier League Iata si componenta celor doua echipe:: Joe Hart, Costel Pantilimon : Vincent Kompany, Aleksandr Kolarov, Joleon Lescott, Micah Richards, Kolo Toure, Pablo Zabaleta, Richard Dunne, Gael Clichy: Nigel De Jong, Samir Nasri, Shaun Wright-Phillips, Stephen Ireland, David Silva, Dietmar Hamann, James Milner: Craig Bellamy, Sergio Aguero, Edin Dzeko, Mario Balotelli, BenjaniPep Guardiola: Edwin van der Sar, Shay Given: Phil Neville, Gary Neville, John O'Shea, Wes Brown: Paul Scholes, Nicky Butt, Michael Carrick, Ryan Giggs , Rafael van der Vaart, Cesc Fabregas Thierry Henry , Robin van PersieRoberto MartinezPantilimon a evoluat la City in perioada 2012-2014, perioada in care a jucat foarte putin, dar a castigat un titlu, o Cupa a Ligii si o Supercupa.M.D.