Gafa finalului de an in Premier League: Un star de la Manchester City, dat de gol de un coleg

Algerianul Riyad Mahrez si francezul Benjamin Mendy, ambii echipieri ai lui City, au filmat recent o emisiune ce urmeaza sa fie difuzata de Sky.In cadrul programului, prezentatorul le-a adresat celor doi intrebari la care trebuiau sa raspunda cat mai repede pentru a castiga.Una dintre aceste intrebari a fost "ce jucator de la City a anuntat ca va pleca de la echipa la finalul sezonului?", iar Mahrez s-a grabit sa raspunda."David si Fernandinho", a spus algerianul.Prezentatorul a continuat dupa un scurt moment de uluiala si a subliniat ca David Silva este cel care va parasi echipa.Problema celor de la City este ca si brazilianul Fernandinho se afla in ultimele luni de contract si se pare ca a fost dat de gol cu privire la planurile sale de viitor.Daca David Silva a anuntat, intr-adevar, ca va pleca in vara anului viitor, atunci cand ii expira contractul, mijlocasul "carioca" a pastrat tacerea cu privire la acest subiect.Fernandinho are 34 de ani si joaca pentru echipa din Manchester din 2013, cand a fost transferat de la Sahtiorul lui Mircea Lucescu M.D.