Suporterul englez acuzat de rasism a fost arestat!

Politistii din comitatul Greater Manchester au anuntat oficial ca l-au retinut si ulterior arestat pentru interogatoriu pe barbatul suspectat in acest caz."Un barbat in varsta de 41 de ani a fost arestat sub suspiciunea de atac rasist agravat si ramane in custodie pentru interogatoriu."Jurnalistii britanici au descoperit ca cel in cauza se numeste Anthony Burke si este un fost militar ce lucreaza momentan in domeniul constructiilor.Compania la care este angajat a anuntat ca este la curent cu gestul sau si ca analizeaza masurile pe care le poate lua.Foarte probabil, Burke isi va pierde serviciul si va fi condamnat de justitia britanica pentru gestul sau.Suporterul a fost surprins de camerele TV facand gesturi rasiste la adresa brazilianului Fred, unul dintre starurile lui Manchester United M.D.