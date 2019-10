Adio, titlu? Manchester City pierde surprinzator acasa in Premier League si Liverpool are deja 8 puncte avans

Ziare.

"Cetatenii" au fost invinsi in runda cu numarul 8 din EPL, scor 0-2 acasa, chiar pe "Ettihad", in fata celor de la Wolverhampton, echipa abia de pe locul 11 in prima liga engleza.Golurile au fost marcate ambele in ultimele 10 minute, de catre Traore, o dubla in minutele 80 si 94.City incepe sa piarda teren asadar in fata marii rivale Liverpool, care are 8 victorii din tot atatea meciuri in acest sezon britanic. Sunt 8 puncte acum diferenta intre cele doua grupari, iar baietii lui Pep se simt amenintati pe locul 2 de catre echipele care vin din spate, Arsenal, Leicester sau Chelsea 5 victorii la rand avea City pana la acest esec surprinzator cu Wolves, o grupare in forma si ea, cu trei victorii consecutive, pana la aceasta partida.De 9 ani nu o mai invinsese Wolverhampton, fosta echipa a lui Ionel Ganea , pe City, se intampla atunci in 2010, scor 2-1.Golurile pot fi urmarite in imagini VIDEO pe acest link