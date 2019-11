Florinel Coman, transfer de zile mari la Manchester City? Iata prima reactie a englezilor

Ziare.

In traditionala rubrica "Media Watch", in care trateaza articolele de presa ce au ca subiect Manchester City, "cetatenii" au incercat sa nu dea o importanta prea mare acestei informatii.Cei de la City spun ca a inceput deja perioada de zvonuri legate de transferuri si ca foarte putine dintre acestea se si concretizeaza in oferte oficiale."Bine ai venit, noiembrie: a 11-a luna a anului si, se pare, prima zi in care bursa zvonurilor legate de transferurile din ianuarie lucreaza la turatie maxima.Astazi, titlurile de presa legate de City sunt pline de zvonuri cu privire la transferuri desi mai avem doua luni pana cand perioada de mercato va fi deschisa. Sa va asteptati la si mai multe barfe in saptamanile ce vin."Daily Mail a anuntat, joi, ca scouterii lui Manchester City l-au monitorizat intens pe Florinel Coman in perioada recenta si ca jucatorul roman i-a impresionat.In aceste conditii, nu ar fi deloc exclus ca "cetatenii" sa faca o oferta in ianuarie.