Manchester City a castigat clar derbiul cu United

"Cetatenii" s-au impus chiar pe Old Traford cu un categoric 3-1 si sunt sanse foarte mici ca "diavolii" sa mai poata intoarce acest rezultat in retur.Bernardo Silva a deschis scorul in minutul 17, cu un sut superb din afara careului, apoi tot el a pasat splendid pentru Mahrez, pe care l-a lasat singur cu portarul.Algerianul a indeplinit o formalitate si a dus scorul la 2-0, pentru ca pe finalul primei reprize Pereira sa trimita in proprie poarta, consfintind dezastrul lui United.Rashford a reaprins sperantele gazdelor cu reusita sa din minutul 70, insa a fost prea putin pentru ca United sa mai spere la calificare.M.D.