Manchester City a castigat Cupa Ligii Angliei

City si-a trecut in palmares a treia Cupa a Ligii consecutiva, intr-un sezon marcat de ratarea titlului si de excluderea din cupele europene. Manchester City are sapte trofee in aceasta competitie, iar acesta este al cincilea din ultimii sase ani.''Cetatenii'' s-au impus prin golurile marcate de Sergio Aguero (20) si Rodri (30), in timp ce pentru Villa a inscris Mbwana Samatta (41).Villa a fost aproape de a trimite meciul in prelungiri, dar mingea expediata cu capul de Bjorn Engels a fost respinsa in bara de portarul Claudio Bravo (88).Pep Guardiola a obtinut al optulea sa trofeu la carma echipei din Manchester, in vitrina careia se afla 29 de trofee.In fata a 82.149 spectatori au evoluat echipele:Aston Villa: Nyland - Guilbert, Engels, Mings, Targett - Nakamba, Luiz, Grealish - Elmohamady (Trezeguet, 70), Samatta (K. Davis, 80), El Ghazi (Hourihane, 70). Antrenor: Dean Smith.Manchester City: Bravo - K. Walker, Stones, Fernandinho, Zincenko - Rodri, Gundogan (De Bruyne, 57), David Silva (Bernardo Silva, 77) - Foden, Aguero (Gabriel Jesus, 83), Sterling. Antrenor: Pep Guardiola.Arbitru: Lee Mason.