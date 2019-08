Manchester City a cucerit Supercupa Angliei, dupa un joc decis la loviturile de departajare cu Liverpool (Video)

Ziare.

A fost o finala decisa la loviturile de departajare, dupa ce la capatul celor 90 de minute regulamentare, scorul a fost egal, 1-1.Golurile au fost marcate de Sterling si Matip, ultimul egaland pentru "cormorani" in partea secunda, o parte dominata clar de alb-rosii, care au mai avut si alte mari ocazii de gol, cu care puteau inchide partida.La loviturile de pedeapsa, scorul a fost 5-4, singurul fotbalist care a ratat fiind Wijnaldum, olandezul de la Liverpool.Manchester City a devenit prima echipa care castiga patru trofee in Anglia intr-un an calendaristic, e vorba de campionat , Cupa Ligii, Cupa Angliei si acum Supercupa.Pentru Liverpool urmeaza Supercupa Europei, pe 14 august, cu Chelsea , meci care se va disputa la Istanbul, pe stadionul lui Besiktas.