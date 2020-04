Manchester City a facut un prim transfer de mare perspectiva pentru sezonul viitor - oficial

Ziare.

Campioana en-titre a Angliei a anuntat achizitionarea unui tanar jucator de 16 ani, Kluiverth Aguilar, fundas dreapta din Peru. Anuntul a fost facut de clubul peruan Alianza Lima. Transferul se va efectua pe 5 mai 2021, cand Aguilar va implini varsta de 18 ani.Fundasul sud-american si-a facut debutul in fotbalul mare in luna noiembrie a anului 2019. Aguilar, de atunci incolo, a imbracat de 9 ori tricoul celor de la Lima, fiind pe teren inclusiv la dubla cu Deportivo Binacional din finala Primera Division, pierduta de echipa sa."Sunt fericit ca s-a realizat transferul la Manchester City. Este un lucru urias pentru cariera mea. City este un club cu jucatori de top, un antrenor extraordinar si fani minunati. Scopul meu este sa devin un jucator exponential in primul 11", a spus Aguilar, dupa oficializarea transferului, pentru site-ul oficial al clubului peruan.Manchester City ocupa locul 2 in Premier League in acest moment, la mare distanta in spatele lui Liverpool, iar in Champions League a castigat prima mansa a optimilor cu Real Madrid , scor 2-1 chiar pe Santiago Bernabeu