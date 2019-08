Manchester City, cu ochii pe un atacant roman!

Ziare.

Campioana Angliei va trimite un scouter la Atena, pentru a-i urmari evolutia lui Stefan Baiaram in partida dintre AEK si U Craiova, din mansa retur a turului trei preliminar a Europa League."Manchester City va avea un scouter la Atena pentru meciul din Europa League dintre AEK si U Craiova. Cel mai probabil, acesta il va urmari pe Stefan Baiaram", anunta City Extra.Stefan Baiaram are doar 16 ani, insa deja si-a facut debutul in echipa mare a oltenilor.La varsta de sase luni, tanarul jucator al oltenilor a fost abandonat de parintii sai la spitalul din Bailesti, fiind ulterior adoptat.I.G.