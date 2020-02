Manchester City, noi vesti proaste dupa suspendarea dura dictata de UEFA. Poate pierde un titlu cucerit in Premier League - presa

Ziare.

Mai sunt insa multe pericole care o pandesc acum pe Man.City, dupa aceasta prima veste a suspendarii din UCL, dupa cum anunta presa britanica.Clubul din Manchester, marele rival al lui United din oras, a fost acuzat de UEFA de incalcarea regulamentului fair-play-ului financiar. Daca TAS va respinge apelul pe care City deja l-a intentat, atunci, cel mai probabil, echipa din Anglia va ramane fara Pep Guardiola si fara marile vedete din teren, dar vor ramane si fara banii impresionanti din bonusurile acordate in UCL, de peste 200 de milioane de euro.Un ultim scenariu adus de presa din Albion sustine faptul ca City va fi si depunctata de liga engleza de fotbal. Ba mai mult decat atat, ea poate si penalizata retroactiv. Si scenariul cel mai rau este faptul ca i se pot retrage puncte din sezonul 2013/2014, sezon unde City a iesit campioana dupa o lupta in ultimele etape cu Liverpool, dupa cum scrie Daily Mail , editia de duminica.Aceasta decizie ar afecta serios si un roman, e vorba de fostul portar al englezilor, Costel Pantilimon , 33 de ani, care se afla in lotul "cetatenilor" in acel sezon, sezon in care a bifat 7 partide, in locul accidentatului Joe Hart.Romanul aflat in prezent la Omonia Nicosia a cucerit alaturi de Manchester 3 trofee: Premier League (2014), Cupa Ligii in acelasi an si Supercupa Angliei (2012).Citeste si:Formatia antrenata de Josep Guardiola a fost gasita vinovata de catre Corpul de Control Financiar al Cluburilor de fentarea regulilor UEFA in ceea ce priveste Fair Play-ul Financiar.Proprietarul clubului, seicul Mansour, ar fi finantat in secret direct noii sponsori, toti originari din Emiratele Arabe Unite. Din cele 140 de milioane de euro venite ca sponsorizare de la patru companii din Emirate, de fapt 127,5 milioane au venit de la Mansour.D.A.