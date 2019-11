Mari probleme pentru Manchester City

Ziare.

Campioana Angliei a fost in dezacord cu decizia camerei de investigatie a Comisiei de control financiar al cluburilor (ICFC) a UEFA de a trimite dosarul sau la camera de judecata, careia i-a recomandat sa dicteze sanctiuni.Deja amendat pentru nereguli in cadrul FPF, City a trecut peste UEFA, adresandu-se TAS chiar inaintea unei eventuale condamnari din partea forului fotbalistic european.Respingerea apelului lui Manchester City de catre TAS va deschide poarta unor sanctiuni dictate de camera de judecata in prima instanta."Aceasta decizie finala (a UEFA) va putea face obiectul unui apel la TAS in caz de sanctiune", a precizat Matthieu Reeb, secretar general al TAS.Manchester City a primit deja o amenda de 60 milioane, dintre care 20 milioane cu executare, in 2014, pentru incalcarea regulilor FPF.