Pep Guardiola, despre criza in care se afla Manchester City

Sambata, City a remizat cu Newcastle United, ajungand la un handicap de 11 puncte fata de Liverpool. Rezultatul vine ca o infrangere pentru campioni, care in ultimele meciuri au pierdut la Liverpool, au castigat cu Chelsea si au inregistrat remize in Liga Campionilor.''Trebuie sa observi cum alearga jucatorii, cat de mult, limbajul lor corporal. Nu au renuntat niciodata. Spiritul de echipa a fost acolo mereu, asta simt eu. Media analizeaza rezultatul. Acesta nu este bun pentru noi. Stiu ca desi nu conteaza, eu trebuie sa analizez evolutia. Iar evolutia a fost buna'', a declarat Guardiola dupa meci.City va juca urmatorul meci, marti, in deplasare cu Burnley, inaintea duelului cu Manchester United de sambata. City ocupa locul 3 in Premier League cu 29 puncte, dupa Liverpool (40) si Leicester (32).