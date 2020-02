Prima oferta primita de Pep Guardiola dupa ce Manchester City a fost exclusa din Liga Campionilor

Ziare.

Editia tiparita a cotidianului L'Equipe anunta ca Guardiola este dorit in Franta, de PSG Emirul Qatarului le-a transmis angajatilor de la PSG sa faca in asa fel incat sa il aduca pe Pep la Paris.Guardiola mai are contract cu City pana in 2021, insa in ultima perioada s-a speculat intens ca ar putea pleca mai devreme.Mai mult, chiar si Pep a recunoscut ca ar putea pleca daca va fi invins de Real Madrid in Liga Campionilor.Pe de alta parte, si Juventus Torino este in continuare interesata sa il aduca pe Guardiola, un vis mai vechi la conducatorilor campioanei Italiei.C.S.