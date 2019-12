Surpriza uriasa in Premier League, dupa un meci nebun

Ziare.

Campioana a condus cu 2-0 pe terenul lui Wolverhampton Wanderers, insa gazdele au intors incredibil scorul si si-au adjudecat cele trei puncte, scor 3-2.Meciul de pe Molineux Stadium a fost unul plin de evenimente.Nici bine n-a fluierat arbitrul Martin Atkinson startul meciului ca goalkeeperul "cetatenilor", brazilianul Ederson, a fost trimis la cabine (min.12), pentru un fault in calitate de ultim aparator.Trupa lui Guardiola a dechis totusi scorul in minutul 25, pe Sterling, care a trimis in poarta dupa un penalti respins in fata de Patricio.Acelasi Sterling a facut 2-0 in minutul 50, iar soarta meciului pare pecetluita. Nici vorba.Adama Traore, in minutul 55, a redus din handicap, pentru ca Jimenez (min.22) si Doherty (min.89) sa semneze victoria echipei care a urcat pe locul 5 in clasamentul din Premier League.Manchester City ramane pe locul 3, cu 38 de puncte stranse in tur, la nu mai putin de 14 puncte distanta de prima clasata, Liverpool, care are si o restanta de disputat.I.G.