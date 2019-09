In genunchi din punct de vedere sportiv, Manchester United anunta venituri record

Ziare.

Clubul englez a anuntat venituri record, de 627.1 milioane de lire sterline, in ultimul an financiar, dupa cum scrie Daily Mail Chiar daca rezultatele financiare sunt impresionante, CEO-ul Ed Woodward a incercat sa ii linisteasca pe suporteri si a promis ca principalul obiectiv la United ramane castigarea trofeelor."Ramanem concentrati pe planul nostru de a reconstrui echipa si de a ne consolida sistemul de copii si juniori", a declarat acesta.Totusi, sportiv United o duce cum nu se poate mai prost, echipa fiind la 10 puncte in spatele celor de la Liverpool dupa numai sase etape disputate in noul sezon din Premier League.M.D.