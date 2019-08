Manchester United da de pamant cu Chelsea in primul derbi al sezonului din Premier League

Ziare.

"Diavolii rosii" antrenati de Ole Gunnar Solskjaer au jucat sclipitor si au castigat cu 4-0 acest derbi, cu goluri marcate de Rashford o dubla, minutele 18 si 67, primul gol din penalti, plus Martial in minutul 65 si James in minutul 81.Penaltiul din care United a deschis scorul a fost facut de acelasi Rashford, care a fost bruscat in careu de fundasul Zouma.E un debut nefericit de campionat asadar pentru Frank Lampard, fosta leganda a "albastrilor", care din acest sezon e antrenor principal pe Stamford Bridge.Chelsea va merge miercuri la Istanbul pentru Supercupa Europei, unde o va infrunta pe Liverpool, pe o alta rivala din Premier League asadar.Liverpool a inceput si ea entuziasmant sezonul de EPL, victorie acasa vineri cu cei de la Norwich, scor 4-1.Echipele de start:Rezerve: Romero, Greenwood, James, Mata, Matic, Tuanzebe, A. Young.Antrenor: Ole Gunnard Solskjaer.Rezerve: Caballero, Alonso, Giroud, Kante, Kenedy, Pulisic, Tomori.Antrenor: Frank Lampard.Arbitru: Anthony Taylor.