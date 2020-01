Manchester United l-a transferat pe Bruno Fernandes

Ziare.

com

"Manchester United anunta cu bucurie ca a ajuns la un acord cu Sporting Lisabona pentru transferul lui Bruno Fernandes. Transferul se va efectua dupa ce acesta va efectua vizita medicala si se vor stabili termenii contractului jucatorului", se arata intr-un comunicat al gruparii din Premier League Sporting a indicat ca suma de transfer se ridica la 55 milioane euro la care se pot adauga alte 25 milioane euro suplimentare in functie de numarul de meciuri jucate.Mijlocasul ofensiv portughez are 25 de ani si a marcat de la inceputul sezonului 15 goluri in 28 de meciuri. Fernandes, cu 19 selectii la prima reprezentativa a tarii sale, a mai evoluat la Udinese si Sampdoria . Daca intelegerea se va concretiza, ar fi cel mai important transfer facut de Sporting.Manchester United este pe locul 5 in Premier League dupa 24 de etape, cu 35 de puncte.