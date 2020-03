Manchester United o invinge pe City in marele derbi. Liverpool mai are doua meciuri pana sa devina campioana

Ziare.

com

United a invins de doua ori City in acest sezon, dupa 2-1 in tur, iar de fiecare data gruparea lui Ole Gunnar Solskjaer a fost superioara elevilor lui Guardiola.Primul gol a fost marcat de Martial in minutul 30, francezul trimitand mingea pe sub un Ederson ezitant. City putea egala in minutul 48, dar golul lui Aguero a fost anulat de arbitrii VAR pentru offside.Rezultatul final a fost stabilit de McTominay in minutul 90 plus 7, jucatorul britanic profitand de o repunere gresita a lui Ederson si a sutat in poarta goala de la circa 40 de metri.Cele doua goluri le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link City ramane pe 2 cu 57 de puncte si aceasta infrangere inseamna ca Liverpool mai are nevoie de doar 2 victorii pentru a deveni matematic campioana in EPL, dupa o pauza de 30 de ani. Acest lucru se poate intampla pe 21 martie.United e pe 5 in Anglia cu 45 de puncte, la 3 puncte sub Chelsea , care e clasata pe ultimul loc de Champions League.Echipele de start:Rezerve: Romero - Bailly, Tuanzebe, Mata, McTominay, Greenwood, Inghalo.Antrenor: Ole Gunnar Solskjaer.Rezerve: Bravo - Walker, G. Jesus, D. Silva, Mendy, Mahrez, Garcia.Antrenor: Pep Guardiola.