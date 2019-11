Manchester United pregateste o oferta de 111 milioane de euro

Ziare.

Martinez, 22 ani, a marcat sapte goluri si a dat doua pase de gol in cele 13 meciuri disputate in acest sezon sub comanda antrenorului Antonio Conte la Inter.Clubul milanez l-a cumparat pe Martinez in vara anului 2018 cu 25 milioane euro si daca il va vinde va incasa o suma de 4,4 ori mai mare.In primul sau sezon la Inter, Lautaro Martinez a marcat 9 goluri in 35 de meciuri din toate competitiile.