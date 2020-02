Mauricio Pochettino isi anunta venirea la Manchester United

Ziare.

Fostul fundas de la PSG a anuntat ca isi doreste sa o preia pe Man.United, incepand din sezonul viitor, dupa cum anunta cotidianul englez Daily Mirror , care puncteaza ca sefii lui United il au pe lista pe Pochettino.Singura conditie insa pentru care conducerea lui United l-ar demite pe actualul antrenor Ole Gunnar Solskjaer, ar fi doar in cazul in care echipa nu ar prinde top 6 in actualul sezon de Premier League El a fost demis pe 19 noiembrie 2019, de la conducerea tehnica a echipei Tottenham Hotspur , din cauza rezultatelor foarte slabe acumulate la rand. Manchester United , gruparea "diavolilor rosii" este doar pe 8 in EPL, cu doar 35 de puncte acumulate pana acum, la doua puncte totusi de locul 6, loc de Europa League, detinut de Sheffield.La 47 de ani, sud-americanul a fost dat afara de Spurs dupa cinci ani si jumatate pe banca acestora, si la 6 luni de la finala Ligii Campionilor, pierduta cu Liverpool, scor 0-2.Drept compensatii, patronul Daniel Levy a trebuit sa-i achite atunci argentinianului suma de 12,5 milioane de lire sterline.D.A.