Paul Pogba a anuntat ca vrea sa o paraseasca pe Manchester United

Paul Pogba, campion mondial cu echipa nationala a Frantei in 2018, a facut anuntul respectiv la Tokyo, capitala Japoniei, acolo unde a luat parte la un eveniment si a stat de vorba cu presa:"Am jucat la Manchester in ultimii trei ani si m-am descurcat grozav. Am avut momente bune, dar si momente proaste, ca fiecare.Dupa acest sezon si tot ce s-a intamplat de-a lungul lui, cel mai bun sezon al meu de altfel... Cred ca pentru mine este un moment bun pentru a avea noi provocari in alta parte. La asta ma gandesc: sa am noi provocari in alta parte", declara jucatorul francez, conform cotidianului The Independent La 26 de ani, Pogba a fost transferat la Man.United in 2016 de la Juventus, pentru suma de 105 milioane de euro.In tricoul "diavolilor rosii", Pogba a strans 142 de meciuri , marcand 31 de goluri si oferind 29 de pase de gol.In acest moment, de serviciile mijlocasului de culoare s-au interesat deja Real Madrid si Juventus.Doar 2 trofee a castigat Pogba cu United, care are 67 de selectii in tricoul Frantei, fiind cotat in acest moment la 100 de milioane de euro.D.A.