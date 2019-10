Printul mostenitor din Arabia Saudita vrea sa cumpere un club celebru: Ce oferta fabuloasa ar fi facut

Ziare.

com

Potrivit tabloidului The Sun , bin Salman ar fi facut si o oferta de-a dreptul fabuloasa pentru preluarea pachetului de actiuni detinut de familia Glazer la Manchester Uited.Sursa citata sustine ca printul a pus pe masa nu mai putin de 3,5 miliarde de euro pentru clubul din Manchester, insa patronii americani au declinat pe loc propunerea.In acest moment nu este clar daca familia Glazer vrea sa obtina mai multi bani sau daca nu doreste pur si simplu sa renunte la unul dintre cele mai mari branduri din sport, insa se pare ca discutiile continua.Unul dintre Glazeri, Kevin, s-ar pregati sa renunte totusi la pachetul de 13% din actiuni pe care il detine la United, el preferand insa varianta bursei, convertindu-si recent actiunile in unele ce pot fi tranzactionate.Nu se stie daca pachetul va fi cumparat de printul saudit sau de un alt om de afaceri, insa tranzactia este estimata la peste 314 milioane de euro.Familia Glazer a preluat Manchester United in urma cu aproape 14 ani pentru 920 de milioane de euro, insa americanii au fost aspru criticati pentru datoriile uriase in care au angajat clubul pentru a finanta aceasta mutare.M.D.