Scandal rasist la derbiul orasului Manchester

Totul a plecat dupa ce mai multi fotbalisti ai lui United au reclamat dupa meci faptul ca au fost tinta unor scandari si gesturi rasiste.Ulterior, pe imaginile filmate de postul Sky au fost descoperite scene revoltatoare, in care un suporter al lui City aflat in primul rand lanseaza un atac incredibil la adresa brazilianului Fred.Spectatorul a fost filmat in timp ce imita o maimuta si ii striga ceva fotbalistului.Imaginile cu suporterul rasist au facut inconjurul presei engleze si a fost lansata o adevarata "vanatoare" pentru identificarea lui.Si politia a intrat pe acest fir intrucat rasismul se pedepseste destul de aspru in Marea Britanie, autoritatile incercand sa afle cine este omul in cauza.Ramane de vazut cat va mai dura pana cand spectatorul va fi identificat si isi va primi pedeapsa, foarte probabil una exemplara pentru acest tip de infractiuni.M.D.