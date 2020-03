Un fost mare star al lui Manchester United, primul jucator testat pozitiv cu coronavirus in campionatul din China

Ziare.

com

Vorbim de belgianul Marouane Fellaini, fostul mijlocas al lui Manchester United, care a fost testat pozitiv cu coronavirus, dupa cum anunta presa internationala, prin portalul Goal.com Jucatorul belgian evolueaza in China pentru echipa Shandong Luneng, si a fost testat pozitiv la Jinan, acolo unde a ajuns cu trenul pe 20 martie, zi in care a efectuat si testul.La 32 de ani, Fellaini este primul jucator din campionatul asiatic testat pozitiv pentru coronavirus. Oricum, in prezent, liga din China este suspendata, la fel ca majoritatea campionatelor lumii.Vestea vine dupa ce duminica am aflat si despre marea legenda a lui Milan, Paolo Maldini, ca a fost testat si el pozitiv la coronavirus.D.A.