Un fotbalist de la Manchester United, izolat din cauza coronavirusului

Ziare.

com

Publicatiile Times si Daily Mail au indicat ca responsabilii clubului i-au cerut lui Ighalo sa nu mearga la centrul de antrenament din Carrington timp de doua saptamani, pentru a nu risca sa contamineze, eventual, sutele de persoane care il frecventeaza.Jucatorul in varsta de 30 de ani, imprumutat pana la finele sezonului de catre clubul Shanghai Shenhua, nu a insotit lotul in stagiul de antrenament din Spania in pauza de iarna, intrucat clubul s-a temut ca va avea dificultati la intrarea pe teritoriul britanic.El se va alatura pentru prima oara coechipierilor sai in weekend, inaintea derby-ului cu Chelsea , programat luni in cadrul etapei a 26-a din Premier League In aceasta perioada, internationalul nigerian, care nu a mai jucat din 6 decembrie, se antreneaza cu un antrenor particular la centrul de taekwondo britanic, situat in apropierea terenului lui Manchester City