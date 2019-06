Manfred Weber ar fi iesit din cursa pentru sefia Comisiei Europene. Presa germana scrie ca Angela Merkel a fost de acord

Timmermans vs. candidatul PPE

Pentru ca institutiile europene sa poata functiona normal, cancelarul german Angela Merkel anuntate deja miercuri ca ar putea sa renunte sa mai sprijine candidatura lui Weber, in privinta caruia Franta s-a opus.Manfred Weber era candidatul desemnat de Partidul Popular European (PPE), grup parlamentar ce reuneste formatiuni politice de dreapta.Coordonati de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, sefii de guvern ai UE prezenti in Japonia s-au inteles asupra acestei alegeri dupa consultarea sefilor partidelor europene, explica publicatia germana, care afirma ca informatiile i-au fost furnizate de surse apropiate negocierilor, care au dorit sa isi pastreze anonimatul.Candidatii ramasi in cursa sunt Frans Timmermans, desemnat de social-democrati, si candidati externi, membri ai PPE.Die Welt am Sonntag ii mentioneaza in acest context pe francezul Michel Barnier, negociatorul european pentru Brexit, pe Kristalina Georgieva din Bulgaria, directorul general al Bancii Mondiale sau pe premierul croat Andrej Plenkovic.Un acord asupra numirilor pentru principalele posturi din UE ar urma sa aiba loc duminica, in cadrul unui summit extraordinar ce va avea loc la Bruxelles.