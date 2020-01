Ciolacu anunta ca PSD va depune motiune de cenzura

Ziare.

com

Marcel Ciolacu a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca atunci cand premierul incalca Constitutia, trebuie sa isi dea demisia."Atat eu, ca presedinte al Camerei, cat si domnul Melescanu, presedintele Senatului, am facut o sesizare de conflict juridic constitutional la Camera privind asumarea bugetului de stat de catre Guvernul Orban. Mi se pare total de bun simt ca in cazul in care CCR o sa ne dea dreptate noua, ca s-a declansat un conflict juridic, orice guvern si orice prim-ministru de bun simt trebuie sa isi dea demisia. In momentul in care incalci cea mai importanta lege a tarii trebuie sa iti dai demisia fara doar si poate", a declarat Ciolacu.El a mai spus ca PSD va depune motiune de cenzura in urmatoarea sesiune parlamentara."In sesiunea urmatoare parlamentara, PSD va depune o motiune de cenzura, categoric. Vom vedea temele.Toata luna ianuarie sunt termene la CCR si pe celelalte legi pe care si le-au asumat. Constitutia iti confera aceasta posibilitate de a veni cu asumarea raspunderii pe anumite legi, dar acei oameni s-au gandit la legi importante, la reforme, reforma in sanatate, in educatie, declaratii politice pot veni prin asumare, apartenenta la NATO, la UE, nu vii cu modificari a punctului de amenzi. Au dus aceasta parghie, pana la urma constitutionala, in derizoriu. Au creat niste precedente care trebuie oprite, vedem ce spune Curtea. Daca Curtea ne va da dreptate, sunt ferm convins ca altcineva nu o sa mai faca asa ceva si domnul Orban o sa ramana singurul premier care a incalcat si a declansat un conflict constitutional", a explicat liderul PSD.El crede ca nimeni nu isi permite sa nu respecte o decizie a CCR pentru ca "inseamna ca ne intoarcem la Ceausescu".PSD a sesizat CCR privind existenta unui conflict constitutional ca urmare a adoptarii bugetului de stat pe 2020 prin asumarea raspunderii Guvernului.