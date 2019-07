Ciolacu anunta posibilitatea introducerii noi de prevederi la Codurile penale, dupa cazul Caracal

Ziare.

"Eu cred ca in septembrie voi avea o noua abordare asupra acestor propuneri de modificare a Codurilor penale, dar vom vedea in septembrie. As vrea o discutie mai larga. Mai ales ca exista aceasta decizie a CCR, ceea ce imi va da libertatea de a rediscuta propunerile legislative", a declarat Marcel Ciolacu pentru Mediafax.Intrebat daca vor exista prevederi noi avand in vedere tragedia din Caracal, presedintele Camerei Deputatilor a raspuns: "Este posibil".El a amintit ca partidele politice pot veni in termen de 15 zile cu propuneri de modificare a legislatiei, apoi daca Guvernul da OUG, Parlamentul va intra in sesiune extraordinara."Am inteles ca este o echipa de lucru la nivelul primului-ministru, coordonata de domnul Arafat, care totusi este total independent politic. Doamna prim-ministru, din cate am inteles, astazi a dat un termen de 15 zile sa se vina cu anumite propuneri de modificari legislative, sa poata da o ordonanta de urgenta.In momentul in care doamna prim-ministru ar avea aspecte sesizate de catre Comisia de lucru si ar da o astfel de OUG pentru a nu se mai intampla ce a fost la Caracal, automat prima Camera sesizata, respectiv Senatul, va trebui sa intre in sesiune extraordinara, deoarece Guvernul este abilitat sa dea ordonante pe acest domeniu", a subliniat Ciolacu.USR a solicitat, luni, convocarea unei sesiuni extraordinare pentru modificare legislatiei , dupa tragedia din Caracal, unde un barbat a ucis doua adolescente, dupa ce acesta le-a luat cu masina, la ocazie.Tot luni, Curtea Constitutionala a admis sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL - USR si de presedintele Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse de Parlament Codului Penal si Codului de Procedura Penala Cu unanimitate de voturi, CCR a declarat neconstitutionala, in ansamblul ei, legea de modificare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, potrivit unui comunicat de presa remis, luni.Curtea a transmis ca, in cadrul procesului de reexaminare a legii, Parlamentul nu a transpus in integralitate deciziile Curtii Constitutionale incidente in materie penala.De asemenea, judecatorii CCR au declarat, cu unanimitate de voturi, neconstitutionala in ansamblul ei Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara.Curtea a transmis ca, "in cadrul procesului de reexaminare a legii ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr.633 din 12 octombrie 2018, Parlamentul nu a respectat limitele procedurii de reexaminare si nu a transpus toate deciziile Curtii Constitutionale prin care s-a constatat, in cadrul controlului de constitutionalitate a posteriori, neconstitutionalitatea unor norme de procedura penala".Astfel, procesul de revizuire a modificarilor aduse Codurilor penale ar trebui reluat de Parlament.