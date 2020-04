Ciolacu: Sistemul STS a fost implementat. Parlamentul este total functional in acest moment

Ziare.

"Eu am stat pana acum la Parlament. Vreau sa va anunt ca sistemul STS a fost implementat, iar Parlamentul este total functional in acest moment. Nu mai exista nicio discutie", a spus Ciolacu la Antena 3.El a adaugat ca toate partidele parlamentare, cu exceptia PNL, vor colabora in Parlament pentru a se lua masuri in lupta in lupta cu coronavirusul."Am facut acel apel la o intalnire intre toti liderii de partide parlamentare. Toata lumea a raspuns acestui apel, cu totii am facut o videoconferinta, am stat de vorba despre aceasta situatie, ca nu mai exista niciun fel de colaborare intre Guvern si Parlament. Domnul Orban este singurul lider de partid care a lipsit de la aceasta videoconferinta. Nu a fost nimeni din partea PNL.(...)Am stabilit sa ii trimitem o scrisoare deschisa domnului prim ministru, sa ia act ca dorim o colaborare institutionala intre Guvern si Parlament semnata de catre toti liderii politici", a mentionat Ciolacu.Ciolacu a afirmat ca, daca premierul "nu intra intr-un cadru institutional, normal, asteptat de catre romani", parlamentarii PSD vor continua sa initieze legi economice, adaugand ca este deja pregatit un pachet care va fi promovat in aceasta saptamana de mai multi lideri politici.Citeste si Orban a suparat Parlamentul dupa ce a fost singurul absent de la o intalnire