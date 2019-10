Ciolacu sustine ca s-a inteles cu padurarii: In trei saptamani vor fi rezolvate 3 legi

Ziare.

"Am fost cu o delegatie a celor care picheteaza Parlamentul. Noi am picat un pic de acord pe trei legi. Sunt doua de respingere care deja trecusera de Senat cu respingere si pe statutul personalului silvic, care o sa urmeze in urmatoarele saptamani sa intre la votul final. A trecut deja de Comisia de Agricultura.Este o situatie neplacuta. Vorbim de pierderi de vieti omenesti si trebuie luate anumite masuri si inasprirea pedepselor pentru braconaj si un sistem prin care silvicultorii sa se poata apara. O sa se mai faca o modificare la Legea 333, care se va face si cu celelate institutii la Comisia de Aparare. (...)Noi credem ca in maxim trei saptamani aceste lucruri vor fi rezolvate", a sustinut Ciolacu, dupa negocierile pe care le-a avut cu presedintele Federatiei Silva, Silviu Geana, presedintele Confederatiei Sindicale Nationala Meridian, Ion Popescu, si directorul Romsilva, Gheorghe Mihailescu.Silviu Geana a declarat ca sindicalistii din silvicultura isi doresc protejarea personalului silvic, mai ales in activitatea de paza a padurilor."Referitor la statutul personalului silvic, ne dorim o minima protectie pentru personalul silvic, care sa fie asigurata prin dotarea obligatorie cu armament de serviciu, armament letal sau neletal, in functie de complexitatea activitatii de paza, dotarea personalului silvic cu uniforma de serviciu, cu mijloace de comunicatie si de aparare adecvata, cu mijloace de transport, asigurarea unei salarizari decente pnetru personalul silvic, pentru ca ai nostri colegi padurari gestioneaza suprafete de 500, 700, 1.000-1.500 de hectare cat are un canton pe un salariu de 2.200-2.400 de lei si ne dorim reducerea varstei de pensionare pentru personalul silvic angrenat in activitatea de paza a padurilor, pentru ca am constatat ca padurari la 63, 65 de ani nu mai pot face fata efectiv activitatii de paza.Ganditi-va ce s-a intamplat cu colegul nostru in 16 octombrie la Directia Silvica Maramures. Un barbat de 1,9 metri, sportiv de profesie, la varsta de 30 de ani a fost omorat de hotii de lemne. Numarul de silvicultori care si-au pierdut viata... sunt sase in ultimii ani", a afirmat presedintele Federatiei Silva. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a mers, marti, in fata Palatului Parlamentului pentru a-i invita in biroul sau pe reprezentantii silvicultorilor care protestau la adresa agresiunilor si a crimelor in care au fost implicati padurari.Angajatii Ocoalelor Silvice sustin urgentarea modificarii si completarii Statutului personalului silvic, respingerea proiectului de lege PL-x nr. 9/2019 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, sindicalistii afirmand ca prin legiferarea PL-x nr. 9/2019 statul roman va pierde o suprafata de peste 650.000 ha de paduri, cu care urmeaza sa fie improprietarite formele asociative ale comunitatilor din fostele regiuni graniceresti si unitatile de cult, iar ca efect social vor disparea peste 3.000 locuri de munca.De asemenea, se solicita respingerea proiectului de lege PL-x nr. 361/2019 pentru completarea art. 11 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic si pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, deoarece, spun sindicalistii, prin legiferarea acestei initiative, proprietatea publica a statului roman se va diminua cu o suprafata de peste 1.200.000 ha paduri, fiind in pericol peste 5.000 de locuri de munca.