PSD vrea sa atace la CCR si Legea bugetului, dupa asumarea raspunderii

"In ceea ce priveste o eventuala sesizare la Curte, e o decizie politica pe care doresc sa o iau in cadrul partidului si o sa vorbesc cu colegii mei astazi sa facem un Comitet Executiv in principal cu aceasta tema, in ziua de luni, deci in termenii constitutionali", a declarat, miercuri, Marcel Ciolacu.Intrebat daca se va discuta si despre o eventuala motiune de cenzura, liderul PSD a spus ca nu e exclus."Nu este nimic exclus, cred ca ar fi cea mai stufoasa motiune de cenzura, dar in acest moment, matematic vorbind, exista o majoritate. In primul rand, sa vedem intai forma si pe urma fondul, nu am apucat sa ne uitam pe buget in detaliu, am in seara aceasta o echipa de economisti cu care o sa particip si eu la acea sedinta, sa ne uitam in detaliu, sa vedem exact ce cuprinde bugetul", a precizat Ciolacu.Liderul PSD a mai afirmat ca, in cazul asumarii raspunderii, timpul pentru depunerea de amendamente nu este restrictionat."Daca se venea cu bugetul, cum eu cred ca era normal, intr-o democratie se creeaza un precedent destul de periculos, am fi avut cinci zile pe regulament pentru amendamente. In acest moment, nu e restrictionat timpul de amendamente, este o hotarare care se ia in Biroul Permanent Reunit", a explicat liderul PSD.Ciolacu a fost intrebat si de ce nu a luat masura majorarii alocatiilor atunci cand PSD a fost la guvernare."Pentru ca a luat decizia Opozitia din acel moment, parerea mea, indreptatit, cum si noi am luat aceasta masura, fiind in opozitie acum, la fel de indreptatiti ca si dansii, mai ales ca vedem cu totii cat de mult, spre surprinderea mea, cu toate ca s-a schimbat Guvernul, au explodat preturile in Romania", a raspuns liderul PSD. Guvernul isi va asuma raspunderea si pe Legea bugetului , a anuntat miercuri premierul Ludovic Orban."Am luat decizia de a ne angaja raspunderea pentru 3 proiecte: Legea bugetului de stat, cea a asigurarilor sociale si legea de corectare a OUG 114, care a provocat efecte devastatoare in economie.Decizia de angajare a raspunderii este o decizie responsabila si indispensabila pentru atingerea obiectivului de a reusi pana pe 31 decembrie sa oferim Romaniei un buget de stat care sa stea in picioare, sa se bazeze pe realitatile economice si sa ofere posibilitatea fiecarui roman, fiecarei firme sau autoritati locale sa stie la ce sa se astepte pentru 2020.Este dificil ca printr-o dezbatere normala in Parlament sa putem finaliza bugetul de stat si bugetul asigurarilor de stat in termenul pe care l-am stabilit", a spus Orban, la inceputul sedintei de guvern de miercuri.Luni, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca au fost depuse la Curtea Constitutionala sesizarile care vizeaza doua dintre legile pe care Guvernul si-a asumat deja raspunderea: legea care abroga OUG 51/2019 si legea care proroga unele termene din Justitie.