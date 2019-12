Reactia lui Ciolacu, dupa ce Iohannis a spus ca ar trebui inlocuit

Ziare.

com

"Orice functie nu este pe viata. (...) Dar Constitutia prevede si alegerile anticipate, si schimbarea guvernelor, in momentul in care se schimba majoritatea, de aceea, exista motiuni. Exista si posiblitatea de a fi schimbat, dar respectand legea, Regulamentul Camerei, respectiv Regulamentul Senatului si majoritatile care se strang in jurul presedintelui.N-am auzit de intentii reale de schimbare, dar n-ar fi o problema, PSD-ul se afla acum in Opozitie. Suntem singurul partid de opozitie din acest moment. (...) Nu e un deranj sau un disconfort pentru mine o incercare de schimbare a mea din functie. Ce doresc, daca se incearca asa ceva, sa fie conform Constitutiei si alegerilor in vigoare si Regulamentului Camerei Deputatilor", a afirmat Ciolacu, la DC News live.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, ca ar fi potrivita o schimbare din functie a presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului, Marcel Ciolacu si, respectiv, Teodor Melescanu "Mi s-ar parea potrivita schimbarea presedintilor Parlamentului. Mi s-a parut oarecum ciudat ca sedinta solemna sa fie prezidata de un vechi si cunoscut nomenclaturist", a spus Iohannis, la o intalnire informala cu jurnalistii organizata la Palatul Cotroceni.