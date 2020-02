Adevaratele mize ale motiunii de cenzura

Ziare.

com

In opinia mea, principalul scop al motiunii nu este trecerea ei la vot si nici daramarea guvernului, aproape imposibil de daramat. Este testarea Parlamentului. Toata lumea stie ca majoritatea parlamentara de altadata nu mai exista, se observa cu ochiul liber ca PSD isi gaseste din ce in ce mai greu prieteni care sa-i fie alaturi, dar problema se pune si altfel: incropind o majoritate de moment, poate fi aceasta in stare sa faca fata si in viitor celor 233 de voturi, fara care nu te ia nimeni in seama?Motiunea este singurul test viabil, capabil sa dea raspuns la asemenea intrebare. Dar este si ultima carte pe care o pune PSD in joc, ca sa obtina, pana la urma, nimic.Sansele motiunii sa treaca sunt la limita, iar daca va cadea, asta n-ar fi deloc spre fala actualei conduceri interimare a partidului, care asteapta sa fie apreciata si votata la un iminent congres, chiar luna aceasta.In plus, caderea motiunii inseamna succesul alegerii primarilor in doua tururi si trimite un semnal dureros catre baronii din teritoriu ai PSD, acela ca liderii de la centru nu mai au putere sa le fie de vreun folos. Sunt ca niste saci cu paie, pusi in fotolii inalte.Ai zice ca domnul Ciolacu incearca marea cu degetul, daca te gandesti cum vor reactiona liderii din teritoriu cand vor vedea cum si-a pus el in joc ultima carte si cum a pierdut-o la vot, fara drept de apel, daca va pierde. Nu ma indoiesc ca vor fi necrutatori vazandu-si imparatul gol.Pe de alta parte, eventualul succes al motiunii inseamna demiterea guvernului, dar ce folos ar decurge din asta pentru PSD? Praful de pe toba! Nimeni nu-si inchipuie ca presedintele Iohannis va nominaliza alt premier decat tot liberal si aproape sigur tot pe Ludovic Orban.Domnul Ciolacu a afirmat raspicat ca partidul domniei sale nu doreste guvernarea (vorba ceea calule, mananci ovaz?), dar nu prea pare ca ar sti ce doreste. De altfel, ma indoiesc ca-l va intreba cineva ceva pe domnul Ciolacu, iar daca dansul va vorbi neintrebat si va propune un guvern de uniune nationala, asa cum preconiza zilele trecute, nu va face decat sa provoace ilaritate.Aproape as zice ca PSD ar trebui sa fie mai interesat in caderea motiunii decat in trecerea ei. Cazand motiunea, liberalii ar fi pusi in situatia delicata sa caute un nou drum spre alegerile anticipate - altul decat plecarea domnului Orban prin demitere.Tot caderea motiunii le-ar da de lucru liberalilor in cautarea de noi solutii pentru alegerea primarilor in doua tururi, ceva la care nu renunta nici ei, nici alti parteneri, dar mai ales nici presedintele Iohannis.Dar presimt ca nimic nu e surpriza, am incredere in faptul ca presedintele Iohannis a calculat totul pas cu pas, asa cum a lasat de inteles recent, cand a anuntat ca totdeauna exista si un plan B.Pentru liberali este clar: ori cu motiunea aprobata, ori cu ea respinsa, ei tot raman in palatul Victoria si tot au variante de anticipate. Pentru social-democrati este la fel de clar: indiferent de soarta motiunii, ei de anticipate tot nu scapa.Iar anticipatele nu se pot ocoli, ar fi de neinchipuit ca adversarul sa nu bata fierul cat este cald tocmai in momentul cand, in sondajele IMAS, liberalii au explodat pana la 47,4%, iar social-democratii n-au reusit sa explodeze decat la 20,6%, plus sau minus 3,1%.Fata de asemenea cifre zdrobitoare, ce importanta mai are - ma intreb - daca va trece sau nu va trece motiunea de cenzura cu care pesedistii vor sa-i faca parf pe liberali numai la masa verde, adica in saloanele din Casa Poporului, si nu in cabina de la firul ierbii, acolo unde fiecare voteaza exact asa cum il taie capul pe el?Cum spuneam, motiunea nu pare sa fie mai mult decat un test. Dar nici testul nu pare ca poate sa dea un rezultat cat de cat concludent. El nu va demonstra daca PSD poate conta pe majoritate. Rezultatul va depinde de prezenta la vot in acel moment, de sansele sa fie toti votantii sanatosi in acest sezon cu gripa, de riscul sa nu se fi razgandit vreunul, sa nu fi pierdut trenul, sa nu fi scapat avionul si fara indoiala de ceea ce i-a promis domnul Ciolacu fiecaruia dintre cei recent racolati, in schimbul pretiosului lor vot, acordat "asa cum il indeamna pe el propria sa constiinta", nu altfel.