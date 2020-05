Amenzile au cazut la CCR. Ciolacu: Guvernul sa ia masuri ca instantele sa nu fie blocate de procese. Tariceanu are o lege pregatita

Am luat act de decizia CCR de a declara neconstitutionale amenzile aplicate cetatenilor pe timpul starii de urgenta.... Posted by Calin Popescu Tariceanu on Wednesday, May 6, 2020

Pe de alta parte, liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca partidul sau, PSD si Pro Romania au elaborat deja un proiect de lege prin care sa fie anulate, in mod automat, majoritatea amenzilor date in perioada starii de urgenta si nu prin intermediul instantei."Am atras atentia Guvernului in repetate randuri cu privire la problemele de legalitate din ordonantele militare. Dar au preferat sa actioneze in forta, cu gandul doar la imagine si mai putin la drepturile si libertatile fundamentale ale romanilor!Intre timp - 300 de mii de romani au fost amendati! O lege care s-a aplicat discretionar si care a permis abuzurile. 200 de milioane e totusi cam mult! Nu poti sa-ti bati joc de oameni pentru ca tu n-ai fost in stare sa faci o lege buna, care sa defineasca clar contraventia si termenii de aplicare a sanctiunii.Acum, aceste greseli trebuie corectate. Indemn Guvernul sa ia de indata masuri ca instantele sa nu fie blocate cu sute de mii de procese. Daca nu vor fi in stare, vom gasi o solutie legislativa in Parlament", a scris Ciolacu, miercuri seara, pe Facebook El a adaugat ca este normal ca aceia care nu au respectat regulile sa fie aspru pedepsiti, dar din cauza lor nu trebuie sa sufere toata lumea."Si, in niciun caz, Guvernul nu trebuie sa-si acopere gaurile de la buget din banii oamenilor. Acesta nu este un plan economic. Romanii, in marea lor majoritate, au inteles si au respectat masurile luate de autoritati pentru a se proteja pe ei si pe cei din jur. Ii indemn sa faca la fel si de acum inainte", a mentionat el.Calin Popescu-Tariceanu a anuntat deja ca exista pregatit un proiect de lege prin care sa fie anulate, in mod automat, majoritatea amenzilor date."Am luat act de decizia CCR de a declara neconstitutionale amenzile aplicate cetatenilor pe timpul starii de urgenta.Constatand ca sunt peste 300.000 de amenzi si anularea lor depinde de o decizie a instantei, ALDE, PSD si Pro Romania au elaborat un proiect de lege care sa anuleze in mod automat aceste amenzi, fara a mai fi nevoie de a merge in instanta.Asta ii va scuti pe cei 300.000 de romani sa aglomereze instantele, sa piarda timp si bani, sa blocheze activitatea instantelor si sa creasca riscul de infectare cu coronavirus. Vom excepta contraventiile primite pentru incalcarea masurii de carantina, tulburarea ordinii publice si alte fapte in care viata persoanei a fost tulburata", a scris Tariceanu pe Facebook, tot miercuri seara. Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, sesizarea Avocatului Poporului asupra OUG prin care se reglementeaza cuantumul amenzilor pe perioada starii de urgenta.Insa amenzile primite in starea de urgenta nu se anuleaza automat, trebuie contestate in instanta pana pe 30 mai