Caruta cu mere otravite a PSD

Este vina noastra ca investitorii straini nu se prea imbulzesc la noi

"Evaziunea fiscala s-o reduceti voi, ca noi n-am reusit"

numai in sectorul bugetar

Impozitele platiti-le voi! Noi suntem scutiti.

Santaj

Nu este greu sa deosebesti calculele de niste cifre scoase din burta

Ziare.

com

Partidele politice, cand propun asa ceva, se descalifica pe sine daca nu arata si masurile la care s-au gandit pentru ca statul sa-si poata permite respectivele cheltuieli altfel decat prin imprumuturi costisitoare, care impovareaza ziua noastra de maine.Am mai scris despre cazul companiei BMW, care a convenit cu vecinii nostri din vest sa construiasca o uriasa uzina de produs autovehicule langa orasul Debrecen, in Ungaria, la 40 km de granita Romaniei. Investitia creeaza peste 1.000 noi locuri de munca de inalta calificare si cu salarii incomparabil mai mari decat actualul potential de salarizare al zonei.Ca sa atraga interesul partenerilor germani, guvernul ungar a si facut unele investitii in zona, pentru pregatirea din timp si calificarea fortei de munca, determinand deja o crestere salariala de 50% in domeniul privat, nu in cel bugetar, platit de stat, cum a procedat programul lui Dragnea.Agentiile de presa informeaza ca si Bulgaria are planuri asemanatoare. Asteapta unda verde pentru o investie de peste un miliard de euro din partea dezvoltatorului german Volswagen, pe un amplasament langa Sofia, unde se vor produce variantele Passat si Skoda Superb.Initial fusese in carti Romania, fiind chiar specificat un amplasament langa Arad, dar grupul VW a inceput sa manifeste prudenta, cand a constatat cum evolueaza situatia economica a tarii, guvernata in acea vreme de PSD.In Bulgaria, urmeaza sa fie investiti circa 1,4 miliarde euro, pentru a produce anual 300.000 automobile creand 4.000 locuri de munca, de asemenea supercalificate.Poate cea mai spectaculoasa investitie din vecini este cea a constructorului auto britanic Jaguar Land Rover, care anunta asta primavara ca a decis sa produca noul sau model 4x4 Land Rover Defender prin dezvoltarea capacitatii deja existente in orasul Nitra, Slovacia. Alta investitie, alte locuri de munca, alte resurse sanatoase pentru majorarea salariilor din domeniul productiv, mai multe taxe si impozite la buget pentru bunastarea tarii.Nu intamplator, tara cu cel mai mare aport de investitii straine din estul Europei este Polonia, care a avut dupa 1990 de peste trei ori mai multe investitii straine directe decat Romania, a folosit cele mai multe fonduri europene nerambursabile si, ca urmare, a ajuns la un salariu mediu de circa doua ori mai mare decat cel din Romania. O crestere pe baze sanatoase, nu din pix.Faimosul program de guvernare al lui Dragnea prevedea spectaculoase cresteri salariale, fara masuri care sa stimuleze sectorul privat, pentru ca investitorii din respectivul sector sa poata acorda aceleasi majorari si, in acelasi timp, sa cotizeze si mai mult la stat.Nicio clipa nu si-au pus problema social-democratii damboviteni ce discriminare crasa creeaza ei, oferind bugetarilor pe tava majorari substantiale, iar celor din sectorul privat praful de pe toba si nimic mai mult.De aceea, mult trambitata crestere salariala, cu care se lauda non stop PSD, nu este decat o caruta cu mere otravite, oferite cadou, drept recompensa, celor care l-au votat. Asta n-a inteles-o Dragnea, n-a priceput-o Dancila si nu-i da prin cap nici lui Ciolacu, intrucat la analizarea bugetului pe 2020, PSD nu stie sa vina cu nicio idee capabila sa atraga vreun investitor strain, sa mareasca productivitatile sau sa importe tehnologii din ultima generatie, ca sa devenim exportatori competitivi.Era cazul ca, dupa ce a primit in ultima vreme cateva lectii dure, PSD sa se trezeasca. Dar nu da semne si continua politica merelor otravite. Nu mai departe decat luni, a depus 35 de amendamente la Legea Bugetului pe 2020, propunand numai cheltuieli suplimentare, cu un total de 41 miliarde lei, adica 4% din PIB si indicand, ca sursa de finantare,Merci. Daca stia cum poate creste colectarea si cum se poate reduce evaziunea fiscala, PSD ar fi avut timp s-o demonstreze in cei aproape patru ani de guvernare, nu sa apeleze in disperare la credite care au indatorat statul ca niciodata!N-a putut s-o demonstreze, dar in opinia mea, nici n-a vrut. Pare paradoxal, dar atunci cand interesele personale sunt mai presus decat cele ale tarii, n-ai cum sa vrei asa ceva. Si imi permit sa explic afirmatia cu exemple notorii.In timpul mandatului PSD, mai multi ghiftuiti ai partidului au facut nunta cu dar. Nu stiu ce dar a primit beizadeaua familiei Dancila, nici cealalata beizadea a lui Liviu Dragnea si nici daca beizadelele au platit vreun impozit, desi codul fiscal scrie negru pe alb caDar stiu din presa ca veniturile realizate din darul de la nunta insurateilor Claudiu Manda / Olguta Vasilescu n-au fost impozitate. Evaziunea este cu atat mai evidenta, cu cat "mireasa" declara presei ca a vorbit la ANAF siSa fim intelesi, Lia Olguta Vasilescu nu-i o precupeata din piata Obor. Este licentiata si stie precis ca obligatiile le aflam citind legile sau intreband avocatul, daca mintea nu ne ajuta sa le intelegem. Riscam mult, cerand interpretarea legii unui functionar oarecare, fie el si de la ANAF.Pe scurt, doamna Vasilescu a realizat un venit - si nu e de colo, era vorba de sute de mii de euro - iar statului nu i-a platit impozitul aferent, contand numai pe vorba cuiva "de la ANAF". Nu pun la indoiala buna credinta a respectivului functionar, dar nici nu exclud ideea ca n-a indraznit sa supere o persoana atat de importanta. Poate chiar stia ca mesagerului cu vesti proaste i se taia capul in antichitate.Doamna Olguta a incasat suma cu nonsalanta si s-a scutit de impozit cu de la sine putere si cu parerea unui funcitonar al ANAF. Nu este asta evaziune fiscala? Iar partidul respectivei doamne, in loc sa-si ascunda capul in nisip ca strutul pentru ceea ce i se intampla in propria ograda, le recomanda altora sa reduca ei evaziunea si sa creasca ei rata colectarii. Urat!Cum spuneam, nu stiu daca si-au varsat obolul bezadelele Dancila, Dragnea sau alte beizadele si nici daca ele au gasit la ANAF benevoitori care sa le dea dezlegare de branza la asa ceva.Fara indoiala, una din cauzele pentru care guvernarea PSD a esuat este evaziunea fiscala, inclusiv imposibilitatea de a creste colectarea de catre un partid unde chiar membrii de frunte promoveaza evaziunea! Daca exisata solutie la asa ceva, ea trebuia inscrisa in program. Dar filosofii programului - trio Dragnea-Valcov-Olguta - stiau precis ca asta nu le convine chiar colegilor de partid.Si, in aceste conditii, guvernarile Dragnea-Grindeanu-Tudose-Dancila au esuat, preturile ne ustura la buzunar, inflatia a ajuns record european, leul se prabuseste, iar PSD inca si acum ne mai ofera merele sale otravite, propunand cresterea cheltuielilor cu 4% din PIB, fara sa explice nici din care buzunar le crestem, nici cum procedam sa fie bani in acel buzunar.Asta este vecina cu santajul. Adica, PSD pune in dificultate Guvernul in stilul: ori accepti aiureala mea, ori iti punem in cap salariatii, copiii, mamele si tot felul de categorii sociale. Iti convine?Mi se pare un examen greu pentru Guvernul Orban, dar o cedare in fata non-profesionistilor si santajistilor din PSD ar inseamna cadere in acel pacat pentru care guvernele anterioare au fost judecate nu numai de expertii din tara, ci si de colegii europeni, care au observat decaderea economiei romanesti.Ar fi bine ca Ludovic Orban sa nu muste asemenea nada si nu pot decat sa fiu de acord cu modul cum a tratat cresterea salariului minim, propusa de PSD absolut din burta, cand la o suta de lei, cand la doua sute, ca la piata si fara nicio fundamentare.Domnul Orban a evitat sa-i faca pe plac adversarului refuzand propunerea, dar nici n-a cedat din prima. A analizat cu expertii sai si a ajuns la concluzia ca bugetul poate suporta o majorare de 7,2%. De ce 7,2%? Pentru ca asa rezulta din calculele facute de profesionisti, nu cu o cifra rotunda, asa cum scotea din burta politrucul Orlando, ajutat de puscariabilul Valcov.Mi-ar placea s-o iau drept semnal ca sa nu mai muscam niciodata din mere otravite.