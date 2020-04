Ce spune Marcel Ciolacu despre demiterea lui Streinu-Cercel

Ziare.

com

"In locul domnului ministru Tataru, m-as ocupa de urgentele romanilor si ale Romaniei - spitalele, nu sa schimb sau sa am vendete personale cu anumiti specialisti", a spus Ciolacu, la Parlament.Profesorul doctor Adrian Streinu-Cercel a fost inlocuit din functia de presedinte al Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID 19, informeaza Ministerul Sanatatii."Conducerea Ministerului Sanatatii a decis modificarea Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID 19 prin introducerea mai multor specialisti in boli infectioase, cardiologie, epidemiologie, hematologie, precum si inlocuirea prof. dr. Adrian Streinu Cercel din functia de presedinte al acestei comisii", afirma MS intr-o informare transmisa joi.