Ciocoii vechi si noi ai PSD

Adica, nu sunt eu zevzecul care atunci actionam altfel decat gandeam in cugetul meu curat, ci noi toti am fost natarai, suntem 600.000 de neghiobi, toti am gandit una si am facut alta, toti ne-am batut joc de propriul cuget si propriul partid. Oricat de mare ar fi greseala, daca se imparte intre multi, atunci fiecaruia ii revine cate putin, ca la aritmetica.Cum asa? Ciolacu si Stanescu au fost atunci amandoi de fata si vedeau ce se petrece, amandoi puneau umarul la savarsirea greselilor vizibile si din avion, iar astazi amandurora li se pare ca ei sunt exact lampadoforii cei mai potriviti sa reseteze partidul si sa-l reformeze din temelii!Ei si numai ei, nu vreunul din putinii care atunci indrazneau sa nu fie de acord cu ridicolele decizii ale CEx sau care mormaiau in surdina de pe tusa, dar nu-i asculta nimeni.Istoria cunoaste multe cazuri cand politicieni de ocazie au fost inlaturati dupa ce si-au ruinat tara, dar nu stiu sa fi fost cazuri cand, venind in locul lor chiar cei care se opintisera sa-i aduca la carma, au reparat ceva din dezastrul produs.Nu pun la indoiala bunele intentii ale domnilor Ciolacu sau Paul Stanescu, dar daca ei se pronuntau ferm la congresul PSD si spuneau atunci ca n-au incredere in intelepciunea de exceptie a Vioricai Dancila, in imaginea ei europeana, sau in potentialul ei de politician desavarsit, as zice: jos palaria!Dar domnii Ciolacu si Stanescu se arata vitejisi nu vad niciun impediment pentru vreunul din ei ca, punand mana pe ravnita putere, sa traga foloasele din plin, aidoma inaintasilor, inavutindu-se cu vile, masini si conturi in banca sau adjudecandu-si vreo insula Belina, in exclusivitate.Ca sa-i cred pe cei doi domni reformatori ai partidului, nu mi se pare de ajuns sa declare "a fost o greseala". Ar fi trebuit sa-i incrimineze pe liderii de dinaintea lor pentru ca umileau social-democratia atunci cand plecau in campanie electorala cu elicopterul, in timp ce omul de rand statea in coloana "bara la bara" pe Valea Prahovei, atunci cand doamna Dancila isi etala toaletele si bijuteriile de lux sfidand multimea situata la polul saracei, atunci cand Dragnea isi facea o "vizita de lucru" oficiala in Elvetia, ca s-o distreze pe tiitoarea domniei sale sau atunci cand acelasi Dragnea facea 11 (unsprezece) calatorii in Brazilia, fara ca noi, contribuabilii sa stim nici ce cauta pe acolo, nici pe banii cui se plimba.Despre toate acestea, nu spun o vorba liderii pregatiti sa se autoinstaleze in locul celor goniti de la varful piramidei. Ii simt cum abia asteapta sa ajunga la varf, ca sa-si faca mai multe vile, sa-si umple mai multe conturi, sa isi ia mai multe masini de lux, sa umble numai cu coloana, cu antemergatorul sau elicopterul, paziti cu strasnicie de SPP. Pazea, ca trece sefu'!In inchipuirea lor, este de ajuns sa se delimiteze din varful buzelor de condamnatul Dragnea si sa recunoasca asa zisa greseala cu Dancila, pentru ca lor sa le revina automat dreptul de succesiune la sceptrul social-democratiei.Ca este necesara o reforma in PSD nu incape indoiala, dar este greu sa convingi un om zdravan la cap ca reforma o vor face liderii din esalonul doi, dupa ce s-au prabusit liderii din esalonul unu, care sfidasera tara cu aroganta si incompetenta lor. Partidul simte nevoia de aer proaspat, iar ei sunt aer imbacsit.Asta cu aroganta imi aduce aminte de prim ministrul olandez Mark Rutte, cunoscut pentru faptul ca foloseste bicicleta pentru deplasarile sale nu numai la serviciu, dar si la intalnirile oficiale, cum a fost cea cu presedintele SUA Donald Trump. Cu bicicleta, adica nu cu masina institutiei, cu coloana oficiala cu vreun antemergator sau pazit cu strasnicie de SPP-ul olandez.Anul trecut, facea senzatie in presa cazul unui ministru din Noua Zeelanda, doamna Julie Anne Genter, care s-a deplasat cu bicicleta la spital, pregatita sa se interneze pentru... nasterea primului sau copil. Doamna ministru n-a chemat nici elicopterul, nici ambulanta. Se simtea bine pe bicicleta.Iar acum cativa ani, cand presa europeana ajunsese sa comenteze cazul din Romania, unde viceprim ministrul Gabriel Oprea era invinuit (si procesul nu s-a terminat nici azi) de moartea motociclistului antemergator, aceeasi presa ne cam lua peste picior, amintind cazul ministrului danez de externe Kristian Jansen, dar si de fostul premier britanic David Cameron sau de parlamentarul londonez Andrew Mitchell, toti biciclisti ferventi, fara nicio reticenta in a se arata in public pe biciclete.Nu pretinde nimeni ca toti demnitarii sa devina biciclisti, dar mi se pare sfidare sa mergi cu elicopterul la sedinta de partid, cand acesta poate fi folosit pentru transportarea unui bolnav, salvarea unui accidentat sau readucerea la viata a unui muribund, descoperit in ceasul al doisprezecelea.Social-democratii nostri n-au descoperit mijloacele ca sa transporte la scoala in siguranta toti copiii tarii, dar au aflat calea sigura si confortabila pentru ca liderul sa nu intarzie la sedinta: elicopterul. Si mai pretind sa nu ne amestecam in treaba lor, fiind elicopter privat, platit din banii partidului, adunati desigur din cotizatii.Asta cu cotizatiile ridica presul de pe alt gunoi: este de speriat sa afli ca, pentru obtinerea unui loc eligibil pe lista europarlamentarelor, o pesedista de frunte a cotizat cu fix 800.000 leiStiti ce inseamna 800.000 lei? Inseamna o pensie modesta, asa cum au multi pensionri, pe durata de aproape un secol, asa cum nu apuca sa primeasca niciun pensionar. Nu-i o sfidare din partea respectivei pesediste, la adresa pensionarilor?Vorbeam de demnitarii europeni care se deplaseaza adesea fara SPP, fara coloana oficiala si, observand cum unii din ei pefera chiar bicicleta, imi vine sa cred ca alesii nostri isi fac o placere in a-i sfida chiar pe cei care i-au ales.Un comentator ii eticheta pe acesti parventi numindu-i fanarioti. Sunt tentat sa-l contrazic. Fanariotii erau parveniti, insetati de avere si indestulare, dar au promovat cultura in Tarile Romane si au aplicat idei reformatoare. Constantin Mavrocordat a abolit iobagia, Alexandru Ipsilanti a reformat o parte din legislatie si tot el a reusit sa modernizeze organizarea justitiei, prin cunoscuta Pravolniceasca Condica.Oricat de rau ar fi cotate, familiile fanariote au intrat in istoria noastra si as aminti cateva nume, ajunse legenda: Calimachi, Cantacuzino, Caradja, Ghica, Mavrocordat, Moruzi, Rosetti, Sutu, Ipsilanti. Ma intreb retoric: au vreo sansa sa intre in istorie nume precum Ponta, Dragnea, Dancila, Ciolacu, Stanescu?Eticheta de fanariot mi se pare cam prea aleasa pentru asemenea nume. Mai potrivit mi se pare cuvantul scriitorului Nicolae Filimon, care i-a categorisit pe parvenitii epocii sale, spunandu-le ciocoi.Parafrazandu-l, ma gandesc si eu la ciocoii nostri vechi, incepand cu Nastase si continuand cu Ponta, Dragnea sau Dancila, dar ma gandesc si la cei noi, precum Ciolacu si Stanescu, desigur tot niste Dinu Paturica, pegatiti sa reformeze PSD, ca sa insface ei partea leului.Rolul lor in acesta perioada este sa stea caini de paza la portile partidului, pentru ca nu cumva sa patrunda inauntru altii decat vechea camarila si baronimea, acei slujitori care l-au servit cu credinta pe Ponta, au stat smirna in fata lui Dragnea si au slugarit-o pe Viorica.Poate as crede in reformele lui Ciolacu si ale lui Stanescu, daca n-as sti ca tot ce naste din pisica soareci prinde.