Ciolacu a semnat o petitie pentru instituirea unui salariu minim european, de 60% din salariul mediu

"Lansam in dezbatere publica (...) un sprijin coerent a tot ceea ce inseamna partea de drepturi sociale, sa vorbim despre ele deschis si sa nu mai stam in defensiva in fata atacului lansat de dreapta vizavi de toate aceste drepturi de care oamenii ar trebui sa beneficieze. Aceasta dezbatere atat de importanta este legata de o dezbatere care are loc la nivel european, ma refer aici la recenta propunere a Comisiei Europene de a incepe discutiile privind un salariu minim european.Noi astazi incercam sa aratam ca stanga romaneasca e preocupata de acest subiect (...) vrem sa aratam sprijin pentru acest demers si lansam o petitie publica prin care vrem sa aratam sprijinul romanilor vizavi de o tema sociala importanta si, mai ales, sa sustinem pe colegii nostri la nivel european, in Parlamentul European, dar mai ales la nivelul Comisiei sa introduca o astfel de masura asa cum a fost ea discutata initial, ma refer aici la ideea aceasta de a ridica salariul minim european si de a avea un salariu minim european la un nivel de 60 la suta din salariul mediu din fiecare tara. Practic, o raportate la ceea ce inseamna economia nationala, dar o raportare la tot ceea ce inseamna egalitatea a nivel european", a afirmat Victor Negrescu la debutul evenimentului organizat la Bucuresti.Invitat la forum, presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu , a fost primul care a semnat petitia lansata de activistii PES, el afirmand ca este "onorat" de invitatia lansata de acestia de a deschide lista semnatarilor."Va propun ca PSD sa se asocieze demersului dvs si de aceea luni, in Biroul Permanent National al partidului, voi propune sustinerea acestui demers. Semnez petitia pentru ca este despre un subiect important pentru stanga romaneasca si europeana: este vorba despre un trai decent. Despre un venit care sa asigure o sansa celor care muncesc sa aiba un viitor in Romania, sa aiba grija de familiile lor, fiind recompensati adecvat pentru munca prestata.PSD a sustinut in permanenta cresterea salariului minim pe economie pentru ca o societate dezvoltata este o societate echitabila, o societate in care ne asiguram ca munca este valorificata. Poate nu a avut suficienta capacitate de a negocia si de a avea partenerii necesari unui asemenea demers, cum sunt sindicatele", a spus Marcel Ciolacu.Acesta a catalogat drept "ilegal" demersul Guvernului de a-si asuma raspunderea pe Legea Bugetului de stat."Multi ne blameaza ca in guvernarile PSD am vorbit prea mult de cresteri de salarii si de pensii. Ar fi trebuit sa facem, poate precum PNL -ul, sa taiem tot. Vom face in continuare acest lucru, pentru ca noi credem in continuare acest lucru pentru ca noi credem intr-o distributie echitabila a bogatiei. Bugetul Romaniei este compus din banii dumneavoastra, el nu trebuie facut in spatele usilor inchise si trecut prin asumari ilegale de raspundere.Trebuie sa le spunem oamenilor de ce nu maresc alocatiile, de ce intarzie cresterile salariale promise sau cauta solutii sa nu respecte legile tarii, legea pensiilor. (...) In contextul in care actualul Guvern a blocat cresterea salariului minim, haideti sa-i obligam prin acest demers european sa faca acest lucru", a adaugat liderul interimar al PSD.Comisia Europeana a lansat prima etapa a consultarii cu partenerii sociali cu privire la introducerea unui salariu minim garantat la nivelul intregii Uniuni Europene.