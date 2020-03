"Ciolacu: Am facut o conexiune intre cele doua Camere pentru ca proiectele noastre sa fie votate in 10 zile".

Ziare.

"Avem proiecte pregatite pentru fiecare etapa. Speram sa fim mult mai functionali in Parlament din aceasta saptamana. Impreuna cu liderii de grup, cu Titus (Corlatean - n.red.), cu Serban (Nicolae - n.red.), am facut un program si o conexiune intre cele doua Camere ca proiectele noastre sa fie votate in maxim 10 zile si trimise catre promulgare", a declarat Ciolacu in debutul sedintei Comitetului National Executiv al PSD, desfasurat in sistem de videoconferinta.El a amintit ca"Proiectul privind amanarea ratelor bancare este un proiect facut impreuna cu BNR, deoarece si PSD are reprezentanti in conducerea BNR, propusi si votati in Parlament, profesionisti.si de a ne pregati pentru viitoarea criza economica", a subliniat liderul interimar al PSD.Marcel Ciolacu a amintit si de conditia PSD din proiectul privind somajul tehnic preluat de Guvern - societatile care primesc ajutor de la stat sa nu faca concedieri, "lucru pe care Guvernul nu l-a preluat"."Dar avem posibilitatea, prin amendamente, sa facem aceasta rectificare in Parlament", a adaugat el.