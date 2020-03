Ciolacu anunta ca marti se va discuta in PSD "cazul Sorina Pintea", dar nu va fi luata o decizie

Ziare.

com

Intrebat luni despre propunerea presedintelui PSD Maramures, Gabriel Zetea, ca Sorina Pintea sa fie suspendata din partid, Ciolacu a spus: "Am luat act de propunerea domnului Zetea. Nu e un lucru de ascuns faptul ca eu maine (n.r. - marti) voi avea o sedinta informala cu toti presedintii de organizatii judetene, unde vom lua mai multe decizii. (...) Nu pot sa adopt ceva intr-o sedinta informala. Nu e un caz, vom discuta tot contextul".El a spus ca in sedinta informala doar se va discuta aceasta situatie."Vom sti ce avem de facut si eu cat conduc partidul nu voi lua anumite decizii catre cazuri personale. Vom lua in discutie care este abordarea partidului in astfel de cazuri. (...) Este o decizie care afecteaza intregul partid si va fi o decizie pe care o sa o iau impreuna cu presedintii de organizatii si o sa o comunic la urmatorul CEx", a adaugat Marcel Ciolacu.Duminica, presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, a declarat ca va propune ca managerul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Baia Mare, Sorina Pintea, arestata in dosarul in care este acuzata de luare de mita, sa fie inlocuita din functie si suspendata din PSD. Voi propune, luni, elaborarea unui act administrativ pentru instalarea unui manager interimar la Spitalul Judetean de Urgenta 'Doctor Constantin Opris' din Baia Mare care sa asigure buna functionare a spitalului in conditiile de restrictionare a accesului in spital din cauza coronavirusului si vom demara o ancheta a Corpului de control al Consiliului Judetean la Serviciul de achizitii publice al spitalului. Voi propune, de asemenea, suspendarea din PSD a doamnei Pintea si a tuturor celor care ar putea avea legatura cu acest caz pana la solutionarea in instantele de judecata a acuzatiilor", a precizat Gabriel Zetea pe pagina sa de Facebook. Tribunalul Bucuresti a decis sambata seara arestarea preventiva pentru 30 de zile a Sorinei Pintea in dosarul in care este acuzata de luare de mita.