Ciolacu anunta ca PSD incepe strangerea de semnaturi pentru depunerea motiunii de cenzura

"In aceasta sesiune, incepand cu 1 februarie, categoric PSD va depune o motiune de cenzura. La prima reuniune a grupurilor parlamentare, asa se practica inainte de inceperea sesiunii, o sa ne strangem si o sa incepem strangerea de semnaturi, iar in decursul sesiunii vom depune motiunea de cenzura.Noi nu suntem majoritari in acest moment in Parlament, PSD fiind singurul partid de opozitie , dar descoperim in Guvernul Orban de doua luni tot felul de minuni haotice. Asteptam sa convingem si sa se convinga celelalte partide care au votat acest guvern de necesitatea depunerii acestei motiuni de cenzura", a spus Marcel Ciolacu, la Romania TV.Liderul interimar al PSD subliniaza ca motiunea de cenzura poate fi depusa inainte de alegerile locale."Noi speram mai devreme. Avem termen pe toata durata sesiunii. E posibil si inainte de alegerile locale", a precizat Ciolacu, intrebat daca PSD va depune motiunea in luna iunie.