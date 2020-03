Ciolacu anunta ca PSD va participa la votul pentru investirea Guvernului Citu. Pesedistii vor vota si vor sta cu ochii pe PNL

Ziare.

"Vom merge la vot, vom vota impotriva Guvernului Citu. Vom merge in sala si vom vota impotriva si vom vedea cu atentie daca PNL respecta deciziile CCR, daca-si vor vota proprul guvern", a declarat, marti, Marcel Ciolacu, intrebat care va fi strategia PSD la votul pentru investirea Guvernului Citu.Intrebat cand considera ca se implinesc cele 60 de zile dupa care poate fi dizolvat Parlamentul, in lipsa unui guvern, Ciolacu a spus ca asteapta motivarea deciziei CCR pe care o va interpreta pentru a raspunde acestei intrebari.De asemenea, intrebat daca mai sunt posibile alegerile anticipate, Ciolacu a spus: "Constitutional exista aceste sanse. PSD nu are nicio problema cu niciun fel de alegeri, indiferent cand si pentru ce se fac".Audierea ministrilor care fac parte din Guvernul Citu a inceput marti si va continua miercuri si joi. Data votului in Parlament nu a fost inca stabilita.Articolul 89 din Constitutie prevede ca dupa consultarea presedintilor celor doua Camere si a liderilor grupurilor parlamentare, Presedintele Romaniei poate sa dizolve Parlamentul, daca acesta nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 60 de zile de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua solicitari de investitura.