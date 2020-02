PSD ataca la CCR numirea lui Orban in functia de premier pentru a doua oara

Ziare.

"Ne-am facut strategia pentru aceasta mascarada cu propunerea primului ministru - desemnat, demis - nici noi nu stim bine. Am stabilit depunerea sesizarii de catre presedintii Camerei Deputatilor si Senatului pe conflctul juridic de natura constitutionala", a declarat Ciolacu.De altfel, liderul PSD a spus inca de saptamana trecuta ca ia in calcul sesizarea Curtii Constitutionale in situatia in care presedintele Klaus Iohannis il va propune tot pe Ludovic Orban pentru functia de prim ministru."Am luat act din presa de autopropunerea domnului Orban din nou de a fi prim ministru. Dupa ce a existat in Parlament cel mai mare scor la o motiune de cenzura nu stiu cat de legala este tot propunerea domnului Orban de a fi prim ministru, vom vedea, nu sunt specialist in Constitutie, dar vom cere lamuriri pana sa ajungem la un vot in Parlament.Domnul Orban dovedeste ca in continuare nu iese din logica abuzului de putere a ordonantelor date noaptea fara avize si a incalcarii Constitutiei. Domnul Ludovic Orban ar trebui sa respecte Parlamentul si legile tarii si mai ales Constitutia", a declarat Marcel Colacu, joi, la finalul consultarilor dintre PSD si seful statului. Klaus Iohannis l-a desemnat, joi, pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de premier. Liderul PNL trebuie sa ceara votul de incredere in Parlament in termen de 10 zile.