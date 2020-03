Ciolacu anunta ca toti parlamentarii PSD vor dona 50% din indemnizatii pentru achizitia de echipamente medicale

LIVE

Ziare.

com

"Ma bucur ca toti colegii mei au inteles ca in aceasta perioada trebuie sa fim solidari. Toti parlamentarii PSD au decis ca vor dona 50% din indemnizatiile lor pentru a sprijini achizitia urgenta de echipamente medicale de maxima necesitate", a anuntat Ciolacu, intr-un mesaj video pe Facebook, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, care s-a desfasurat in sistem de videoconferinta.El a adaugat ca a discutat cu colegii sai din teritoriu si despre masurile pe care autoritatile locale le pot implementa si despre problemele cu care se confrunta."Singurul ajutor pe care Guvernul l-a acordat in majoritatea judetelor s-a rezumat la 50 de costume de protectie si in jur de 100 - 200 de masti pentru medici, necesarul pentru o zi, iar majoritatea spitalelor nu au teste pentru coronavirus", a sustinut liderul PSD.