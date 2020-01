Ciolacu asteapta motivarea CCR in cazul Melescanu, dar PSD nu-l va mai sustine pe acesta

Ziare.

com

Ciolacu a precizat, la Realitatea Plus, ca PSD nu-l va mai sustine totusi pe Teodor Melescanu, care nu este membru de partid.Liderul social-democrat a precizat ca a luat act de decizia CCR, care nu se discuta, dar demersurile vor fi facute abia dupa ce decizia va fi motivata, fiind dreptul presedintelui Senatului, Teodor Melescanu, de a afla de ce numirea sa este neconstitutionala."Dupa motivare vom propune un nou presedinte la Senat", a spus Ciolacu, precizand ca persoana care va fi propusa va fi stabilit, prin vot, de catre senatorii PSD.In plus, Ciolacu a precizat ca PSD nu-l va mai sustine pe Teodor Melescanu, acesta nefiind membru de partid.Alegerea lui Teodor Melescanu la conducerea Senatului este neconstitutionala, a decis miercuri, Curtea Constitutionala, dupa ce a amanat de mai multe ori pronuntarea pe acest subiect.Teodor Melescanu a afirmat, miercuri, ca isi asuma in continuare prerogativele de presedinte al Senatului, pana la publicarea deciziei in Monitorul Oficial. Intrebat in legatura cu o noua candidatura la aceasta functie, el a precizat ca toate posibilitatile sunt deschise.